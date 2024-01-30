ЦРУ запрещает своим аналитикам пользоваться мессенджером Telegram, – Bloomberg

Центральное разведывательное управление США все чаще стало применять в своей работе OSINT, то есть разведку из открытых источников. Однако, несмотря на это, правительство не позволяет аналитикам пользоваться мессенджером Telegram.

Само приложение Telegram принадлежит предпринимателю родом из России Павлу Дурову, который длительное время не проживает в стране-агрессоре. Стоит отметить, что и в Украине ходили слухи о возможности регулировка мессенджера.

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ЦРУ и соцсети

Правительство США с осторожностью относятся к некоторым инструментам, которые используются для сбора открытых данных. В частности, на некоторые приложения были наложены ограничения.

В ЦРУ, например, российским аналитикам не разрешается использовать свои настольные компьютеры для доступа к приложению для социальных сетей Telegram популярного среди российских военкоров,

– сообщает Bloomberg

Кроме того, лицам, задействованным в OSINT-разведке, также запрещено приносить личные устройства на рабочие места. Они вынуждены покидать ведомственные помещения, когда они хотят получить доступ к приложению.

В то же время у ЦРУ есть официальный канал в Telegram.

Украина и Telegram