Руководители "Советы матерей и жен" не позволили вылететь в Москву: ее задержала полиция

Лидер "Советы матерей и жен" Ольгу Цуканову 23 января задержали в Самаре. Впоследствии ее отпустили из полиции, но вылететь в Москву не дали.

Женщине выписали повестку к следователю по делу о дискредитации русской армии. Цуканова рассказала, что в отделении она провела три часа, полицейские оскорбляли ее и отобрали телефон.

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Цуканова должна была подать сотни жалоб родственников военных

Сообщается, что из отделения полиции ее отвезли в больницу. Также она рассказала, что у нее есть "более 700 заявлений от пропавших без вести матерей пленных, а также срочников", которые они собирались 23 января подать в военную прокуратуру и генеральную прокуратуру в Москве, но "их не выпускают из Самарской области".

Цукановой вручили повестку в полицию на 23 января. До освобождения возле отделения полиции стояли десятки человек и потребовали допустить адвоката Цуканова.

Россиянка должна была в воскресенье вылететь из Самары в Москву, где собиралась обратиться в правоохранительные органы в связи с судьбой пленных, срочников и пропавших без вести на войне в Украине.

Предварительные задержания россиянки

В декабре в Самарской области полиция остановила автомобиль, в котором находилась активистка Цуканова Она вместе с еще одной матерью русского военнослужащего ехала в Москву.

Она рассказала, что сначала у них проверили документы, затем начали обыскивать машину. Им сказали, что, мол, они могут перевозить наркотики.

Полицейские сказали ехать за ними в отдел, чтобы провести беседу. Обоснований задержания они не назвали. Только заявили, что это приказ руководства. Цуканову и его спутницу доставили в отдел, там запретили вести видеосъемку.

На них составили протокол на нее и еще одну задержанную и впоследствии решили отпустить.

Участники союза "Совет матерей и жен" не выражают своей антивоенной позиции. Преимущественно они рассказывают о многочисленных нарушениях в отношении российских мобилизованных: об отправлении необученных мобилизованных и солдат-срочников на передовую, перебоях со снабжением и экипировкой, а также о проблемах с жилищными условиями и питанием.