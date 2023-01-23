Руководители "Советы матерей и жен" не позволили вылететь в Москву: ее задержала полиция
Источник:Медуза
Лидер "Советы матерей и жен" Ольгу Цуканову 23 января задержали в Самаре. Впоследствии ее отпустили из полиции, но вылететь в Москву не дали.
Женщине выписали повестку к следователю по делу о дискредитации русской армии. Цуканова рассказала, что в отделении она провела три часа, полицейские оскорбляли ее и отобрали телефон.
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Цуканова должна была подать сотни жалоб родственников военных
Сообщается, что из отделения полиции ее отвезли в больницу. Также она рассказала, что у нее есть "более 700 заявлений от пропавших без вести матерей пленных, а также срочников", которые они собирались 23 января подать в военную прокуратуру и генеральную прокуратуру в Москве, но "их не выпускают из Самарской области".
Цукановой вручили повестку в полицию на 23 января. До освобождения возле отделения полиции стояли десятки человек и потребовали допустить адвоката Цуканова.
Россиянка должна была в воскресенье вылететь из Самары в Москву, где собиралась обратиться в правоохранительные органы в связи с судьбой пленных, срочников и пропавших без вести на войне в Украине.
Предварительные задержания россиянки
- В декабре в Самарской области полиция остановила автомобиль, в котором находилась активистка Цуканова Она вместе с еще одной матерью русского военнослужащего ехала в Москву.
- Она рассказала, что сначала у них проверили документы, затем начали обыскивать машину. Им сказали, что, мол, они могут перевозить наркотики.
- Полицейские сказали ехать за ними в отдел, чтобы провести беседу. Обоснований задержания они не назвали. Только заявили, что это приказ руководства. Цуканову и его спутницу доставили в отдел, там запретили вести видеосъемку.
- На них составили протокол на нее и еще одну задержанную и впоследствии решили отпустить.