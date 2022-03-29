Конфеты "Чернобаевка" и другие: во Франковске провели ярмарку, чтобы собрать средства для ВСУ

В центре Франковска организовали мини-ярмарку, чтобы собрать средства для ВСУ. Например, из сладостей благотворители приготовили конфеты "Чернобаевка".

Иванофранковцам на ярмарке удалось собрать более 40 тысяч гривен. Об этом сообщают местные СМИ 28 марта.

Обратите внимание Марафон Save Ukraine: Нино Катамадзе, Bastille, Стинг и другие звезды спели для Украины

На Вечевой площади состоялся благотворительный мини-ярмарка "Сладкая помощь". Все вырученные средства перевели на закупку амуниции.

Также в рамках этого проекта организовали два мастер-класса по выпечке печенья, кексов и сенабонов для внутриперемещенных лиц. Затем эти вкусности продавали на ярмарке.

Организаторы вместе с волонтерами продали почти всю выпечку. Вкусности им предоставили около 20 пекарей и 6 местных пекарен, в том числе продукции были и вкусности из мастер-класса. Так за 3 часа собрали 42 500 гривен,

– говорится в сообщении.

Акцию провели во второй раз, но в этот раз было выпечки было гораздо больше. В прошлый раз удалось собрать около 8 тысяч гривен за 40 минут.

Благотворительная мини-ярмарка для помощи ВСУ / Фото GALKA.IF.UA

Интересно – Сводка Генштаба по состоянию на утро 29 марта: смотрите видео