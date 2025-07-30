Цунами после землетрясения на Камчатке достиг Гавайев: люди были вынуждены ночевать в машинах
- После землетрясения на Камчатке цунами достигло Гавайских островов, затопив побережье и вызвав эвакуацию жителей на возвышенности.
- На острове Мауи из-за пробок на дороге многие люди вынуждены были ночевать в машинах, пытаясь покинуть прибрежные районы.
После мощного землетрясения 30 июля на Камчатке цунами уже достигли Гавайских островов и затопили побережье. Власти призвали людей переместиться на возвышенность или повыше в домах.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Как Гавайи переживают стихию?
До Гавайев добралось цунами спровоцированное сильным землетрясением на Дальнем Востоке в России. Кроме того, волна добралась и материкового побережья США.
Цунами видно с самолета: смотрите видео
Власти ряда штатов предупреждают о возможных подтоплениях и призывают к эвакуации в тех регионах, где существует опасность.
Подтопление в США после цунами: смотрите видео
На Гавайях часть людей, которая не эвакуировалась, осталась на верхних этажах домов. Некоторые отправились вверх в горные районы. Правительство призвало к так называемой вертикальной эвакуации.
Также жители и туристы острова Мауи в панике пытались покинуть прибрежные районы. По словам очевидцев, дорога, ведущая на другую сторону острова, была единственной доступной и на ней быстро образовалась пробка. Из-за этого многие люди ночевали просто в машинах.
К слову, на Гавайях высота волн превысила 1,5 метра. Порты и аэропорты временно не работают.