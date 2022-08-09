"Цур наше": после "бабовки" в Крыму украинский бизнес уже "бронирует места" на полуострове

После "хлопка" во временно оккупированном Крыму наш бизнес начал "бронировать места" на полуострове. В частности, "места" возле Ласточкиного гнезда "забронировал" известные украинские компании.

Подходящий флешмоб начал интернет-магазин "ROZETKA". Перед этим "хлопок" прозвучал в Новофедоровке на авиабазе кафиров .

Читайте также У авиабазы россиян в Крыму прогремели мощные взрывы

Украинский бизнес "бронирует места" в Крыму

После мощных взрывов в временно оккупированном Крыму украинский бизнес начал реагировать. Он начал бронировать места на Ласточкином гнезде на Южном берегу Крыма.