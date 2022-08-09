"Цур наше": после "бабовки" в Крыму украинский бизнес уже "бронирует места" на полуострове
9 августа 2022 , 23:56Читати новину українською
После "хлопка" во временно оккупированном Крыму наш бизнес начал "бронировать места" на полуострове. В частности, "места" возле Ласточкиного гнезда "забронировал" известные украинские компании.
Подходящий флешмоб начал интернет-магазин "ROZETKA". Перед этим "хлопок" прозвучал в Новофедоровке на авиабазе кафиров .
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Украинский бизнес "бронирует места" в Крыму
После мощных взрывов в временно оккупированном Крыму украинский бизнес начал реагировать. Он начал бронировать места на Ласточкином гнезде на Южном берегу Крыма.