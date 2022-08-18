Цветет "хлопок": в оккупированных Новой Каховке и Амвросиевке раздались взрывы

На временно оккупированных территориях Украины у россиян продолжается "хлопок". На этот раз она была в Новой Каховке, Амвросиевке.

Соответствующую информацию сообщали телеграмм-каналы. Взрывы раздались ориентировочно в 02:30 18 августа.

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В Новой Каховке и Амвросиевке раздались взрывы

" Зеркало недели ", ссылаясь на местные телеграмм-каналы, сообщило о взрывах в Новой Каховке Херсонской области.

Также пропагандистские каналы сообщили о том, что "хлопок" прозвучал также в Амвросиевке Донецкой области.

В Амвросиевке Донецкой области были точечные удары по составу боекомплектов оккупантов,

– сообщили в телеграмме " Ящик Пандоры ".

Коррокто о "хлопке" у кафиров

Хлопок 16 августа звучал в Крыму. Сначала взрывы прогремели вблизи Джанкоя на складе боеприпасов, а также на подстанции. Впоследствии взрывы возле Симферополя прогремели на складах кафиров.

18 августа взрывы раздавались во временно оккупированной Кирилловке. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты потеряли свою технику, которую хотели сохранить.

Стоит вспомнить, что 17 августа ВСУ уничтожили уничтоженный командный пункт кафиров в Макеевке. Там даже погибли офицеры ФСБ.

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