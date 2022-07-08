Более того, единственное, что ждет их в Украине – верная смерть. Об этом на стриме 24 канала сказал журналист Роман Цимбалюк.

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Он отметил, что прожил 13 лет в россии, поэтому никогда не относился к этому государству с ненавистью. А вот мнения и чувства россиян относительно нашего государства – пока не важны.

Неважно, что вы думаете о нас – любите ли вы Украину или ненавидите. Хотите ли вы набить портрет путина на спинах своих жен. Неважно. У вас в Украине есть только 2 опции: уйти или умереть,

– сказал он.

Журналист также рассказал, что оккупанты панически боятся артиллерийских установок CAESAR, которые Украине передала Франция. Эти пушки дальнобойны, они быстро ездят и оперативно меняют место ведения огня. Поэтому такое высокоэффективное оружие не только разрушает захватнические планы пришедших на украинские земли россиян, но и лишает их, собственно, жизни.

"Они приехали, определили местонахождение через спутник, отстрелялись, собрались через минуту и поехали пить кофе. А россияне отскребают из своей техники части экипажа", – отметил он.

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