Ба більше, єдине, що чекає на них в Україні – вірна смерть. Про це на стрімі 24 каналу сказав журналіст Роман Цимбалюк.

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Цимбалюк звернувся до росіян

Він зауважив, що прожив 13 років у росії, тож ніколи не ставився до цієї держави з ненавистю. А ось думки та почуття росіян щодо нашої держави – наразі неважливі.

Неважливо, що ви думаєте про нас – любите ви Україну чи ненавидите. Чи хочете ви набити портрет путіна на спинах своїх дружин. Неважливо. У вас в Україні є лише 2 опції: піти або померти,

– сказав він.

Журналіст також розповів, що окупанти панічно бояться артилерійських установок CAESAR, які Україні передала Франція. Ці гармати далекобійні, вони швидко їздять та оперативно змінюють місце ведення вогню. Тому така високоефективна зброя не лише руйнує загарбницькі плани росіян, які прийшли на українські землі, а й позбавляє їх, власне, життя.

"Вони приїхали, визначили місце перебування через супутник, відстрілялися, зібралися за хвилину і поїхали пити каву. А росіяни відшкрябують зі своєї техніки частини екіпажу", – зазначив він.

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