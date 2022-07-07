Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. У відомстві зазначили, що нашим військовим вдалось завдати чимало втрат ворогові.

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Знищені окупанти, а також їхня техніка

Упродовж минулої доби військовим з Повітряних сил вдалось знищити:

дві крилаті ракети;

склад з боєприпасами росіян;

два контрольно-спостережні пункти окупантів;

десять одиниць ворожої техніки;

живу силу "другої армії світу".

Силам ППО вдалось знищити дві крилаті ракети типу "Калібр". Їх ворог випустив з акваторії Чорного моря. А націлені ворожі снаряди були на південні області нашої держави.

Водночас слід розуміти, що ворог всіляко перешкоджає ефективній роботі наших військових. Для цього росіяни використовують протирадіолокаційні авіаційні ракети класу "повітря – поверхня" типу Х-31П та Х-58. З їхньою допомогою окупанти прагнуть знищити позиції українських зенітних ракетних і радіотехнічних підрозділів. Але ЗСУ роблять усе можливе для того, щоб загарбникам нічого не вдалось.

Також відомо про ефективну роботу ударної авіації. Українські бомбардувальники та штурмовики били по ворогові на Східному, а також Південному напрямках. Тож з повітря окупантам прилітали "подаруночки", які влучали по їхніх позиціях.

Якщо ми вже заговорили про втрати ворога, то поділимось з вами актуальними даними. Їх 7 липня опублікували у Генштабі. Ці цифри дозволять пролити світло на те, яка зараз ситуація як з особовим складом ворога, так і з технічним забезпеченням.

Уже ліквідовано 36 650 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалось відправити на той світ 36 650 російських бійців. Упродовж минулої доби лави "двохсотих" поповнили 150 загарбників.

Крім того, у ворога скорочується кількість техніки, хоч у нього її ще дуже багато. Втім, на брухт уже вдалось перетворити 1602 танки, 3797 бойових броньованих машин, 815 артилерійських систем, 247 РСЗВ, а також 107 засобів ППО.

Також в окупантів на 217 літаків, 187 гелікоптерів, 667 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 155 крилатих ракет, 15 суден, 2665 автомобілів і автоцистерн, а також 66 одиниць спеціальної техніки менше.

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