"Цзиньпин просил не нападать": Москва обвинила Запад в "информационных спецоперациях"

22 января 2022 , 20:56
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Источник:

телеграмм Марии Захаровой

В СМИ сообщили, что Си Цзиньпин якобы просил Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады. В России назвали это "информационной спецоперацией Запада".

Такую позицию высказала российская дипломат Мария Захарова. Информация о "просьбе Си Цзиньпина" была опубликована в Bloomberg.

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Конечно, Москва не могла не вспомнить об "американских службах".

Это уже не фейк, это уже "информационная спецоперация" соответствующих американских служб через Bloomberg,
 – заявила Захарова.

Она при этом заверила, что Россия "будет ждать провокаций от США и киевского режима".

К слову. Олимпийские Игры-2022 в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля. Президент России Владимир Путин планирует посетить соревнования.

Что этому предшествовало

  • Издание Bloomberg опубликовало эту информацию со ссылкой на собственные источники (одного из дипломатов Китая).
  • Аргументировали это тем, что Китай потратил миллиарды долларов на проведение Олимпиады, а потому это будет невыгодно.
  • Еще одно предположение – Цзиньпин, вероятно, хочет получить поддержку для своего третьего срока.

Фрагмент публикации Марии Захаровой в телеграмме:

Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg. А теперь правда:

1. Ни российских, ни китайских (пусть даже анонимных) источников этот информационный мусор не приводит.
2. "Дипломатом в Китае" являются американцы.
3. Ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог иметь эту информацию, за подтверждением "журналисты под прикрытием Bloomberg" не обращались. Хотя у Bloomberg было в старые и не таких злые врема "золотое правило" – не менее чем 2 или 3 верифицированных источника должны подтвердить полученные сведения.

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Автор: Тетяна Пасічник