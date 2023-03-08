Оружие – это хорошо, но все зависит от людей, – "Да Винчи" незадолго до гибели

Легендарный украинский военный Дмитрий Коцюбайло незадолго до гибели дал интервью о событиях, происходивших с ним после 24 февраля 2022 года. Он рассказал, от чего зависит наша победа.

Коцюбайло, комментируя год полномасштабной войны, отмечал, что Путин не ожидал такого сопротивления, что его войска будут убивать везде.

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Военный объяснил, что именно поэтому диктатор постоянно меняет цели спецоперации. У него не получилось захватить целую Украину, поэтому он бросил силы на Донбасс и стал угрожать ядерным оружием. Несмотря на это Коцюбайло предупреждал, что россиян нельзя недооценивать.

Да, они разбиты, но у них еще есть ресурс – и человеческий, и техники и оружия. Сейчас Путин ищет союзников, кто будет снабжать его этой техникой и оружием. Он не даст заднюю, не смирится с тем, что есть. Он готов воевать много лет,

– говорил защитник.

От чего зависит победа Украины

По словам Коцюбайло, наша победа зависит от того, насколько нас будет поддерживать Америка и Европа, а также сколько будут давать нам техники и боеприпасы.

"Вооружение – это хорошо, но все зависит от людей. Наши люди лучшие. Чему-то научатся, что-нибудь сделают. Поэтому мы и победим", – говорил Коцюбайло.

Он подчеркнул, так легко, как во время контрнаступления в Харьковской области, уже не будет. Враг проанализировал свои ошибки. Однако Украина продолжит освобождать свои земли.