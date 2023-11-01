Опасна для Путина: чем ситуация в Дагестане угрожает российскому президенту

Антиеврейские митинги в Дагестане – это провал политики Владимира Путина. Нельзя культивировать ненависть против всех подряд.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Путин и Захарова, конечно же, начали рассказывать об "украинском следе" в этих митингах. Это абсолютный бред.

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Смешно, что тамошние власти практически во всех негативных явлениях на территории России видят "украинский след". И еще одни обвиняемые – западные спецслужбы.

Путин с Захаровой уже говорили, что все организовал "киевский режим" и западные спецслужбы. Все, что в России плохое происходит – это организовал "киевский режим" и западные спецслужбы. Мне уже показывали видео, где у жительницы Дагестана, которая имеет в собственности гостиницу или квартиры, пишет, что везде есть камеры, и "ни один еврей не пройдет". Это тоже "организовал" Киев и спецслужбы?

– отметил Тизенгаузен.

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Устроили "каменный век"

Как отметил Тизенгаузен, погромы в Дагестане – это типичная Россия, где махнули рукой и начали погромы. Все похоже на "каменный век" Таковы результаты политики Владимира Путина, когда жители бедных регионов злые абсолютно на всех. Нет разницы, будь то США, Израиль или Украина.

Вот так Путин управился. Но ситуация опасна и для него. Бегущие искать людей… Оно так часто бывает, что все выходит из-под контроля… Он может так доправиться, что к "русским" с вилами придут,

– рассказал Тизенгаузен.

Погромы в Дагестане: коротко