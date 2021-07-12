В Дагестане девушки сорвались с качелей прямо в каньон: жуткое видео 18+

В Дагестане девушки сорвались с качелей и полетели прямо в каньон. К счастью, под качелями была площадка.

В телеграме сообщили, что девушки качались на качели. Очевидцы снимали это на видео пока не оборвался трос.

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Девушки с качели упали в каньон

На видео заметно, как две девушки катались на качелях. Затем трос резко оборвался, девушки попытались затормозить, однако сорвались в пропасть.

Девушки сорвались прямо в каньон: смотрите видео

(Осторожно! Не советуем смотреть видео впечатлительным людям)

Две туристки едва не улетели в Сулакский каньон,

– говорится в сообщении.

К счастью, пострадавшие отделались ударами. Очевидно, девушки должны были быть пристегнуты, однако они держались только руками.

Девушки упали на площадку с настилом, а не в каньон

Издание "Обозреватель" сообщило, что девушки упали не в пропасть. Они приземлились на площадку с настилом, который был размещен ниже качели.

Две девушки получили только испуг и легкие травмы. Выбраться обратно на гору им помогли очевидцы.

На место инцидента приехала полиция и прокуратура. Они начали проверку.

Где расположен Сулакский каньон: смотрите на карте

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