Дайте самолеты, если нет смелости закрыть небо, – Зеленский мировым лидерам
Владимир Зеленский снова подчеркнул, что Украина хочет ввести закрытие неба. Страна просит, чтобы международное сообщество помогло с этим. Ведь каждый день гибнут невинные люди.
Президент Владимир Зеленский на восьмой день войны дал большое интервью, сообщает 24 канал. Он рассказал о ситуации в стране.
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Вопрос закрытия неба Украины
Каждый день Россия обстреливает мирные города, убивает невинных людей. Потому Украина просит международное сообщество помочь с закрытием неба.
Мы хотим ввести закрытие неба, потому что убивают наших людей,
– отметил глава государства.
Враг кипит как с территории России, так и из Беларуси. "Летают ракеты, бомбы, "Искандеры", самолеты, бомбардировщики – все это происходит", – пояснил президент.
Он добавил, что в связи с этим обратился к Джо Байдену, Олафу Шольцу, Эммануэлю Макрону. "Я сказал им: если вы не можете ввести закрытие неба сейчас, то дайте срок, когда это может произойти", – продолжил Зеленский.
Он эмоционально спросил мировых лидеров о том, сколько людей должны убить, чтобы небо закрыли. Далее президент отметил, что если международное сообщество не может назвать даже эти сроки, пусть помогает хотя бы самолетами.
Если нет у вас сил и крепости закрыть небо, то дайте самолеты,
– призвал Зеленский.
Он рассказал, что мир говорит о каком-то голосовании, поисках техники. Однако украинская сторона ясно знает, где их взять.
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