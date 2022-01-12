Дальнейшие шаги будут критическими для мира, – Великобритания после совета НАТО – Россия
Источник:МИД Великобритании
Министр иностранных дел Великобритании прокомментировала итоги заседания Совета НАТО – Россия. Она отметила важность дальнейших шагов.
Глава МИД Великобритании назвала единственный путь вперед для России
Элизабет Трасс назвала единственный путь для России. По ее мнению, это деэскалация и участие в конструктивных дискуссиях.
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То, что произойдет дальше (после заседания Совета Россия – НАТО – 24 канал), будет иметь решающее значение для мира и безопасности в Европе,
– подчеркнула чиновница.
Она отметила, что вторжение Кремля в Украину станет серьезной ошибкой, которая дорого обойдется российской экономике.
Трасс также добавила, что Москва продолжает нарушать взятые на себя обязательства.
Подробности о заседании Совета НАТО – Россия
12 января в Брюсселе начались переговоры Совета НАТО – Россия. На них стороны обсудили безопасность в Европе, в частности, возле границ Украины. На брифинге после переговоров генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия дорого заплатит за агрессию против Украины.
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- Об угрозе полномасштабного вторжения России в Украину говорит мир еще с октября 2021 года. Ранее украинская разведка отмечала, что враг может напасть в конце января – феврале 2022 года. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что для этого Кремлю придется стянуть втрое больше войск.
- Международные партнеры призывают Кремль к деэскалации. США, НАТО и ЕС угрожают серьезными санкциями.
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заверил, что наши военные будут защищать родную землю "до последней капли крови".
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