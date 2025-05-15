Дальнейшие шаги по переговорам с Россией примут после встречи Зеленского с Эрдоганом, – СМИ

В четверг, 15 мая, в Стамбуле могут состояться переговоры между Украиной и Россией. Однако дальнейшие шаги будут приняты после встречи Владимира Зеленского с Реджепом Эрдоганом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Состоятся ли переговоры с Россией

По словам источника журналистов, знакомого с ходом визита Владимира Зеленского, решение о переговорах с российской стороной будут приняты после встречи с президентом Турции.

Также стоит отметить, что состав делегации со стороны Украины пока публично не объявлялся.