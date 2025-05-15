Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Чи відбудуться переговори з Росією

За словами джерела журналістів, обізнаного з ходом візиту Володимира Зеленського, рішення щодо переговорів з російською стороною будуть ухвалені після зустрічі з президентом Туреччини.

Також варто зазначити, що склад делегації зі сторони України наразі публічно не оголошувався.

Нагадаємо, у The Wall Street Journal повідомили, що під час переговорів у Стамбулі українська делегація вимагатиме лише одного – 30-денного припинення вогню. Цю інформацію також підтвердило джерело Суспільного, обізнане із позицією України