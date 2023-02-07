Может двигаться на несколько тысяч километров, – Черник предположил, о каком оружии говорил Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов в своем интервью намекнул, что у Украины есть дальнобойное оружие, которым мы можем бить по военным целям на территории России.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, какое именно оружие вероятно имел в виду Данилов и почему именно оно имеет решающее значение в войне.

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Техника может брать на борт сотни килограммов интересных приборов

По мнению военного эксперта, война в Украине кристаллизовала начало восьмого поколения войн.

Оно характеризуется применением максимальной номенклатуры разных классов беспилотных летальных аппаратов. В первую очередь – дронов,

– отметил он.

Собеседник пояснил, что научно-технический прогресс устремился так высоко и так далеко, что в самой разной комплектации – от дизель-бензонированных двигателей до реактивных – данная техника может двигаться на несколько тысяч километров и брать на борт сотни килограммов самых интересных приборов.

"Иногда эти приборы обладают уникальным свойством каким-то образом самовоспламеняться и взрываться", – добавил Петр Черник.

В Украине опробовали собственный ударный дрон: что о нем известно

В начале декабря государственный концерн Укроборонпром объявил о начале испытательного срока отечественного беспилотника.

Испытания беспилотника продолжались около месяца. Теперь разработка дрона достигла этапа, когда о нем нельзя ничего говорить.

Сотрудники концерна пытались максимально ускорить производство первого образца, опробовали его в воздухе и готовятся к следующему этапу – демонстрации возможностей этого комплекса руководству Сил безопасности и обороны нашего государства.

Еще 17 октября в Укроборонпроме анонсировали выход нового беспилотника. Это произошло после того, как оккупанты атаковали Киев так называемыми БпЛА "Герань-2", а на самом деле иранскими Shahed 136.

Дальность полета дрона – 1000 км. Вес боевой части – 75 кг. Взлетный вес устройства – 200 кг.

Известно, что построили беспилотник по заданию, которое в начале августа озвучил Главнокомандующий Валерий Залужный.

Украинская компания разработала новый беспилотник "Шарк". В компании отметили, что "акула" сконструирована для проникновения на временно контролируемую врагом территорию. В частности, беспилотник может вести глубокую аэроразведку.