Украина в этом году сможет применять БпЛА с дальнобойностью до 2000 километров и более, – Bild

Недавно украинские дроны атаковали цели в России на расстоянии 1300 километров от линии фронта. По информации западных СМИ, Вооруженные Силы Украины уже вскоре смогут использовать БпЛА с дальнобойностью до 2000 километров и даже больше.

Напомним, что недавно в российском Татарстане украинские дроны попали по предприятию, которое производит "Шахеды". Как следствие, на заводе есть значительные разрушения производственных мощностей и затруднено продолжение работы предприятия.

Смотрите также Российские аэродромы атаковали дроны: все, что известно об ударах 5 апреля

Могут атаковать Урал и Заполярье

Издание отмечает, что недавно ВСУ совершили атаку на военные объекты в Татарстане, которые находились на расстоянии 1300 километров от линии фронта.

Один из дронов, которым атаковали, был украинский UJ-22, что по предварительным данным, имел дальность полета 800 километров, но новая модификация, вероятно, способна пролететь значительно дальше благодаря дополнительным топливным бакам.

По информации издания, украинские Вооруженные Силы уже вскоре смогут использовать дроны с дальнобойностью до 2000 километров и даже больше.

Какие дроны получат ВСУ

Согласно источникам издания, до конца текущего года украинские воины получат до 10 видов дронов с дальнобойностью до 2500 километров, а также беспилотник "Сокол-3000" от киевского КБ "Луч", который может пролететь до 3300 километров.

По расчетам журналистов, эти новые украинские дроны смогут атаковать объекты в Мурманской области, где находится около 80 военных баз, включая аэродром Оленья, откуда вылетают стратегические бомбардировщики России, которыми наносят массированные обстрелы по Украине.

Удар по заводу "Шахедов" в Татарстане: что известно