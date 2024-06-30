Украина запустила в серийное производство дальнобойные дроны: поражают за более 1000 километров

Украина разработала и запустила в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Они уже поражают стратегические объекты агрессора на расстоянии более 1000 километров.

Об этом заявил генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин. Заметил, что это удалось сделать за сжатый промежуток времени.

Кстати Украина сравнялась с Россией в производстве дронов-камикадзе, – Укроборонпром

Серийное производство дальнобойных дронов

Чиновник рассказал, что за довольно-таки сжатый промежуток времени мы разработали и запустили в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны.

Сейчас они поражают стратегические объекты врага на расстоянии более 1000 километров,

– отметил Сметанин.

Добавил, что мы стали более нелинейными и инновационными. Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Приходится быть более гибкими и изобретательными.

Также гендиректор Укроборонпрома напомнил, что Украина уже успешно развернула массовое производство FPV-дронов.

"Немалый вклад сделали наши предприятия, которые наладили тесное сотрудничество с частниками и помогли им масштабировать производство", – отметил Сметанин.