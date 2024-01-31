Еще не стоят на вооружении США: Украине могут предоставить дальнобойные ракеты GLSDB

О том, что Украина в среду может получить ракеты GLSDB, написали западные СМИ. Если это произойдет, то мы станем первыми, кто опробует эти ракеты в бою. Их еще нет даже на вооружении США.

GLSDB – это Ground Launched Small Diameter Bombs, бомба малого диаметра наземного запуска или наземная бомба малого диаметра. Их запускают с земли.

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Что известно о передаче Украине американских ракет GLSDB

Издание Politico сообщило о возможной передаче оружия, ссылаясь на свои источники. Примерной датой называют среду 31 января.

Это позволит наносить более глубокие удары, которые у них еще не было, дополнит их арсенал огнестрельного оружия большой дальности. Это дополнительная стрела в колчане, которая позволит им сделать больше,

– сказал американский чиновник.

В Пентагоне о GLSDB высказались обтекаемо, мол, не будут делать официальных заявлений и не будут называть сроки поставок.

"Как мы заявили еще в прошлом году, мы обеспечим Украину GLSDB в рамках наших усилий, финансируемых Инициативой содействия безопасности Украины. Из соображений оперативной безопасности мы не будем подтверждать конкретные сроки", – сказал спикер Пентагона Патрик Райдер.

Что известно о ракетах GLSDB

Это новейшее американское оружие, которого еще нет на вооружении самих Соединенных Штатов. Его уже опробовали, но не в бою – над Мексиканским заливом выпустили шесть ракет.

GLSDB – высокоточная бомба большой дальности, которую производят компании Boeing и Saab. Наземной версии у американцев еще нет. Боеприпас весит 130 килограммов и может лететь на 150 километров.

Это планирующая бомба, также ее называют умной или крылатой. После пуска крылья боеприпаса раскрываются, поэтому полет длится дольше, а точность становится выше.

Они не такие мощные, как ATACMS, впрочем они дешевле и их можно произвести больше. Бомбы наземного базирования проще развернуть их, запускают с HIMARS. Это позволит Украине сорвать операции оккупантов, создать тактическое преимущество над ними и заставить их переместить логистику подальше от линии фронта.

На сайте производителя указывают следующие преимущества GLSDB:

точность до одного метра;

можно атаковать с любого угла, со всех сторон, даже поразить цель позади точки запуска;

боеприпас может даже проникнуть в пещеру;

его можно запускать из скрытых или защищенных мест во избежание обнаружения.

В 2023 году США обещали поставить Украине это оружие, но поставки отложили, поскольку не успели испытать боеприпас.