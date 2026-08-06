Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно об ударах ВСУ по противнику?

Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины нанесли удары по объектам на территории России на расстоянии более 1300 километров от линии фронта.

По его словам, под удары попали НПЗ "Башнефть-Новойл" в Башкортостане и "Славнефть-Янос" в Ярославской области, расположенный почти в 700 километрах от границы Украины.

Сегодня наши долгосрочные санкции вновь привели к сокращению нефтяных доходов России, за счет которых она финансирует войну и убийства украинцев,

– заявил Зеленский.

ВСУ также нанесли удары по российским целям в Черном море. Глава государства отметил, что были поражены два военных сторожевых катера оккупантов, а также суда, связанные с российским теневым флотом.

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Украинские беспилотники в течение четырех суток нанесли удары по четырем российским нефтеперерабатывающим заводам и морскому терминалу "Тамань". Враг понес масштабные потери топливной инфраструктуры.

Наибольшие потери понес морской терминал "Тамань" в поселке Волна Краснодарского края. В ходе удара украинские дроны уничтожили 12 резервуаров вместимостью по 5 тысяч тонн каждый.

В ночь на 2 августа Силы обороны провели атаку на несколько важных для оккупантов объектов. Среди них – нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза и военный аэродром.

Был нанесен удар по НПЗ в Саратове, а также поражена нефтебаза в Людинове, что в Калужской области.