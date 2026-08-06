Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про удари ЗСУ по ворогу?

Зеленський повідомив, що Сили оборони України уразили об'єкти на території Росії на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту.

За його словами, під удари потрапили НПЗ "Башнефть-Новойл" у Башкортостані та "Славнефть-Янос" у Ярославській області, розташований майже за 700 кілометрів від кордону України.

Сьогодні наші далекобійні санкції знову спрацювали на обмеження нафтових прибутків Росії, з яких вона фінансує війну та вбивства українців,

– заявив Зеленський.

ЗСУ також завдали ударів по російських цілях у Чорному морі. Глава держави зазначив, що було уражено два військові сторожові катери окупантів, а також судна, пов'язані з російським тіньовим флотом.

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Українські безпілотники протягом чотирьох діб завдали ударів по чотирьох російських нафтопереробних заводах і морському терміналу "Тамань". Ворог зазнав масштабних втрат паливної інфраструктури.

Найбільших втрат зазнав морський термінал "Тамань" у селищі Волна Краснодарського краю. Під час удару українські дрони знищили 12 резервуарів місткістю по 5 тисяч тонн кожен.

У ніч проти 2 серпня Сили оборони атакували кілька важливих для окупантів об'єктів. Серед них – нафтопереробний завод, нафтобаза та військовий аеродром.

Було завдано удару по НПЗ у Саратові, а також уражено нафтобазу у Людинові, що у Калузькій області.