"Дальнобойные санкции" вышли на новый уровень: в этом году Россия потеряла уже 7 миллиардов долларов

"Дальнобойные санкции" Украины вышли на новый уровень. С начала 2025 года Россия потеряла не менее 7 миллиардов долларов из-за украинских ударов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский 1 мая.

Какие последствия атак на Россию?

По итогам апреля наши дальнобойные санкции вышли на новый уровень по трем компонентам: сокращение российской нефтяной прибыли, дистанция и интенсивность санкций. Важно, что не только достигается сам объект, как это определено боевой задачей, но и увеличивается время простоя объекта или по крайней мере ощутимое сокращение его работы,

– рассказал Зеленский.

По самым скромным оценкам, Россия с начала 2025 года потеряла не менее 7 миллиардов долларов от украинских атак на российскую нефтяную индустрию.