Про це повідомив президент Володимир Зеленський 1 травня.

Які наслідки атак на Росію?

У квітні українські удари дивували масштабами та відстанями.

За підсумками квітня наші далекобійні санкції вийшли на новий рівень за трьома компонентами: скорочення російського нафтового прибутку, дистанція та інтенсивність санкцій. Важливо, що не тільки досягається сам об'єкт, як це визначено бойовим завданням, але і збільшується час простою об'єкта або принаймні відчутне скорочення його роботи,

– розповів Зеленський.

За найбільш скромними оцінками, Росія від початку 2025 року втратила щонайменше 7 мільярдів доларів від українських атак на російську нафтову індустрію.

Президент висловив вдячність Силами оборони України, які разом із СБУ та розвідкою забезпечують колосальні втрати Росії. Він додав, що напрямок українських далекобійних систем будуть масштабувати .

"Готуємо рішення", – коротко анонсував Зеленський.