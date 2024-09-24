Несовместимо с моей позицией, Шольц сделал новое заявление о дальнобойных ударах по России
Источник:DPA
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что не одобряет смягчение ограничений на использование украинской армией немецкого оружия. Он выступает против ударов по территории России.
Об этом он сказал в Нью-Йорке перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, такое решение противоречит его позиции.
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В Германии не отменят ограничения на удары вглубь России
Шольц заявил, что немецкое правительство приняло "несколько решений" по военной поддержке Украины, "которые для меня очень понятны". Среди них – то, что Германия не будет отменять ограничения на дальность стрельбы.
Это (дальнобойные удары по России – 24 Канал) не совместимо с моей личной позицией... Мы не будем этого делать. И у нас есть на это веские причины,
– добавил он.
Важно. Олаф Шольц ранее заявлял, что не будет передавать Украине ракеты Taurus из-за "высокого риска эскалации".
Напомним, что дискуссии между союзниками о снятии ограничений на удары дальнобойным вооружением по России продолжаются. Так, по словам главы МИД Великобритании Дэвида Лемми, Лондон ведет "деликатные переговоры" с Белым домом, чтобы получить разрешение на применение Storm Shadow по территории страны-агрессора.