Зеленский одобрил новые операции на большом расстоянии в ответ на российские удары

Украина готовит новые операции на большие расстояния в ответ на российские атаки и планирует расширить радиус поражения вражеских целей. При этом военные уже успешно применяют новые отечественные разработки для сбивания реактивных дронов-камикадзе.

О согласовании соответствующих планов заявил Владимир Зеленский после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Что рассказал Зеленский о дальнейших действиях?

По его словам, инженеры круглосуточно работают над созданием средств противодействия скоростным беспилотникам. Несколько таких разработок уже доказали свою эффективность в реальных боевых условиях.

Помимо вооружения, руководство государства готовит обновление управленческих подходов в командовании Медицинских сил ВСУ. Главная цель заключается в максимальном масштабировании успешных практик, которые уже применяются в боевых бригадах и их патронатных службах. Распространение такого опыта на все уровни Сил обороны определили как один из ключевых приоритетов.

Особое внимание уделили иностранным добровольцам, воюющим за Украину. В настоящее время продолжается обновление нормативной базы, чтобы упростить подходы к их привлечению в армию.

Каждый, кто считает, что защита независимости Украины имеет глобальное значение, должен получить надлежащую возможность проявить себя и соответствующее уважение,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что также идет работа над дальнобойными операциями. По его словам, готовится расширение возможностей украинских защитников.

Напомним, подразделения Deep Strike Сил специальных операций ВСУ 9 сентября поразили Новоуренгойский и Пуровский заводы в Ямало-Ненецком автономном округе России. Украинские дроны преодолели более 3 тысяч километров, что по данным ССО стало рекордной для украинских беспилотников дальностью удара.

Оба предприятия являются важными объектами газоконденсатной промышленности и обеспечивают переработку значительных объемов сырья. В Генштабе подтвердили участие Сил обороны в атаке на Новоуренгойский завод, отметив, что степень нанесенного ущерба пока уточняется.