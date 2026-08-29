Украина готовится к новому этапу войны с усилением дальнобойных ударов, – Палиса

Украинские войска готовятся существенно изменить стратегию нанесения ударов на большие расстояния по вражеским позициям и инфраструктуре. Основное внимание планируется сосредоточить на объектах, обеспечивающих финансовую и логистическую устойчивость страны-агрессора.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Павел Палиса во время общения с журналистами.

Что известно об усилении дальнобойных ударов?

По словам Палисы, приоритетом станут цели, поражение которых не всегда дает мгновенный результат на поле боя, но оказывает мощное долгосрочное влияние на Россию. Он отметил, что Кремль пока не готов отказываться от войны и своих, поэтому Украина пытается ослабить способность Кремля финансировать боевые действия, в частности, благодаря дальнобойным ударам.

Прежде всего речь идет об объектах, связанных с экспортом энергоносителей, ведь энергетический сектор обеспечивает значительную часть поступлений в российский бюджет. Также Силы обороны могут продолжать наносить удары по судам "теневого флота", логистической инфраструктуре и сетям, обеспечивающим перевозки и снабжение вражеской армии.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны должны увеличить количество дальнобойных ударных дронов на территории России до 1000 в сутки. Сейчас, по его словам, Украина осуществляет в среднем более 300 таких атак ежедневно.

Кроме того, глава государства отметил, что украинские удары на большие расстояния все сильнее сказываются на экономических и военных возможностях России. Только за август отдельные составляющие российского экспорта сократились на 80%, что означает значительные потери для федерального бюджета и российских регионов.

Также из-за ударов украинских дронов российские военные корабли фактически заблокированы в Новороссийске и не могут полноценно действовать в море. Из-за этого у Москвы также возникают проблемы с обеспечением торговых судов и так называемого теневого флота, поскольку она не в состоянии гарантировать им конвоирование.

Напомним, издание The Wall Street Journal писало, что воздушная война между Россией и Украиной переходит в все более масштабную фазу. Обе стороны наносят удары по важным объектам на значительном расстоянии. Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую и гражданскую инфраструктуру, пытаясь измотать население и оказать дополнительное давление на государство. Украина, в свою очередь, наносит удары по российской нефтеперерабатывающей промышленности, логистическим центрам, военным объектам и морской инфраструктуре, ослабляя экономический и военный потенциал агрессора.

По оценкам экспертов, дефицит средств ПВО и увеличение количества беспилотников превратили дальнобойные атаки в отдельный фронт войны. Украина, в частности, использует дроны для поражения российских систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов, тогда как Россия наращивает производство более дешевых ударных беспилотников, пытаясь перегрузить украинскую ПВО.