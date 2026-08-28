Как сообщает издание The Wall Street Journal, расширенные арсеналы беспилотников и нехватка средств противовоздушной обороны у обеих сторон превратили воздушные операции в изнурительное противостояние.

Как воюют Украина и Россия?

Москва делает ставку на уничтожение гражданской инфраструктуры, в частности энергетических и коммунальных сетей, чтобы вызвать гуманитарный кризис в украинских городах.

В то же время Киев пытается подорвать финансовую и логистическую основу российской военной машины. Украинские дроны дальнего действия все чаще поражают объекты нефтеперерабатывающей отрасли, черноморское судоходство и масштабные логистические комплексы агрессора.

Кремлевский диктатор Владимир Путин пригрозил расширить перечень целей в ответ на успешные атаки на экономику России.

Киевский режим взялся навредить нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры,

– заявил глава Кремля.

Стратегия изнурения и противодействие ракетным залпам

Систематическая кампания России против украинской энергетики продолжается уже 4 зимы подряд, однако так и не привела к капитуляции общества. Несмотря на накопленные повреждения, украинские службы успешно восстанавливают системы электро- и теплоснабжения.

Военные аналитики отмечают, что постоянные бомбардировки лишь закаляют гражданское население, а не ломят его сопротивление. Австрийский военный эксперт Франц-Штефан Гади подчеркивает, что концепция причинения боли с целью политической капитуляции не демонстрирует эффективности в Украине.

"Теория заключается в том, что боль плюс истощение порождают политическую капитуляцию", – отмечает Франц-Штефан Гади. Эксперт добавляет, что исторический опыт стратегических бомбардировок подтверждает стойкость обществ во время подобных атак.

Как Силы обороны выслеживают российские ракетные установки?

Получая ограниченное количество перехватчиков Patriot от западных союзников, Украина ищет новые методы нейтрализации российских ракетных систем.

Украинские беспилотники систематически уничтожают средства противовоздушной обороны в приграничных регионах России, подготавливая почву для охоты на пусковые установки баллистических ракет "Искандер-М".

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Роб Ли объясняет, что плотное присутствие дронов в воздухе вынуждает российские пусковые установки скрываться или отходить дальше от линии фронта.

Однако Россия также наращивает выпуск более дешевых реактивных дронов "Герань-5" и баретящих боеприпасов типа "Бандероль" для перегрузки украинской ПВО.

Экономический ущерб и оценка перспектив войны

Западные наблюдатели сомневаются, что удары по экономике заставят Кремль отказаться от агрессии в ближайшей перспективе. Численность войск и возможные волны мобилизации в России остаются ключевыми факторами в сухопутной войне.

Эксперт по вопросам России Ханна Нотте подчеркивает, что удары на большие расстояния являются следствием позиционного тупика на сухопутном фронте.

По ее словам, последствия экономических разрушений должны стать значительно более масштабными, чтобы изменить расчеты российского руководства.

Удары на большие расстояния – это то, что делают обе стороны, потому что это единственная сфера, в которой они все еще могут действовать, когда наземная война зашла в тупик,

– подытожил Франц-Штефан Гади.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали, что украинские дроны вывели из строя уже 8 из 10 крупнейших логистических центров маркетплейса Wildberries в Тамбовской, Московской, Самарской и других областях. Кроме того, напомним, что в результате воздушных атак по Самарской области горели Новокуйбышевский НПЗ и склад компании Ozon.

А очередной склад Ozon загорелся 27 августа в российском Башкортостане. Над атакованным объектом поднимался столб дыма.