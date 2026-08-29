Про це повідомив заступник голови ОП Павло Паліса під час спілкування із журналістами.

Що відомо про посилення далекобійних ударів?

За словами Паліси, пріоритетом стануть цілі, ураження яких не завжди має миттєвий результат на полі бою, але чинить потужний довгостроковий вплив на Росію. Він зазначив, що Кремль поки не готовий відмовлятися від війни та своїх, тому Україна намагається послабити здатність Кремля фінансувати бойові дії, зокрема завдяки далекобійним ударам.

Насамперед ідеться про об'єкти, пов'язані з експортом енергоносіїв, адже енергетичний сектор забезпечує значну частину надходжень до російського бюджету. Також Сили оборони можуть продовжувати завдавати ударів по суднах "тіньового флоту", логістичній інфраструктурі та мережах, що забезпечують перевезення і постачання для ворожої армії.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони мають збільшити кількість далекобійних ударних дронів по території Росії до 1000 на добу. Наразі, за його словами, Україна здійснює в середньому понад 300 таких атак щодня.

Крім того, глава держави зазначив, що українські далекобійні удари дедалі сильніше впливають на економічні та військові можливості Росії. Лише за серпень окремі складові російського експорту скоротилися на 80%, що означає значні втрати для федерального бюджету та російських регіонів.

Також через удари українських дронів російські військові кораблі фактично заблоковані в Новоросійську та не можуть повноцінно діяти в морі. Через це Москва також має проблеми із забезпеченням торговельних суден і так званого тіньового флоту, оскільки не здатна гарантувати їм конвоювання.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal писало, що повітряна війна між Росією та Україною переходить у дедалі масштабнішу фазу. Обидві сторони завдають ударів по важливих об'єктах на значній відстані. Росія продовжує атакувати українську енергетичну та цивільну інфраструктуру, намагаючись виснажити населення й створити додатковий тиск на державу. Україна натомість завдає ударів по російській нафтопереробній промисловості, логістичних центрах, військових об’єктах і морській інфраструктурі, послаблюючи економічну та воєнну спроможність агресора.

За оцінками експертів, дефіцит засобів ППО та збільшення кількості безпілотників перетворили далекобійні атаки на окремий фронт війни. Україна, зокрема, використовує дрони для ураження російських систем протиповітряної оборони та ракетних комплексів, тоді як Росія нарощує виробництво дешевших ударних безпілотників, намагаючись перевантажити українську ППО.