Сегодня ведутся активные действия, чтобы эта программа была доведена до логического завершения, то есть до создания дальнобойной ракеты. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, отметив, что Украина также может перерабатывать те ракеты, которые у нас есть.

Смотрите также Уже есть образцы украинских ракет дальностью 750 – 1000 километров, – ОП

Какие возможности имеет Украина

Самое важное в создании дальнобойной ракеты – не только ее способность пролететь тысячи километров. Главное – точность и минимальное отклонение от цели. По словам Алексея Гетьмана, производить ракеты, которые будут летать на дальние расстояния, но не будут попадать в цель – нет смысла.

Однако важно напомнить еще одну деталь – Украина имела большие мощности в ракетной отрасли. На нашем заводе производили двигатели и фактически те ракеты, которыми Россия сегодня всех пугает.

Мы одна из немногих стран, которые могут запускать ракеты в космос. Мы должны иметь мощные ракетные войска, торговать ракетными двигателями и готовыми ракетами со всем миром,

– заметил Гетман.

Майор запаса ВСУ рассказал о ракетных возможностях Украины: смотрите видео

В течение многих лет Россия уничтожала украинскую ракетную промышленность. Но, начиная с 2014 года и по сей день, мы начали возобновлять ракетную программу.

"Мы должны иметь не просто дальнобойные ракеты, а стать одним из лидеров их производства", – подчеркнул Гетьман.

Передача Украине ракет ATACMS: что известно