Сегодня ведутся активные действия, чтобы эта программа была доведена до логического завершения, то есть до создания дальнобойной ракеты. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, отметив, что Украина также может перерабатывать те ракеты, которые у нас есть.
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Какие возможности имеет Украина
Самое важное в создании дальнобойной ракеты – не только ее способность пролететь тысячи километров. Главное – точность и минимальное отклонение от цели. По словам Алексея Гетьмана, производить ракеты, которые будут летать на дальние расстояния, но не будут попадать в цель – нет смысла.
Однако важно напомнить еще одну деталь – Украина имела большие мощности в ракетной отрасли. На нашем заводе производили двигатели и фактически те ракеты, которыми Россия сегодня всех пугает.
Мы одна из немногих стран, которые могут запускать ракеты в космос. Мы должны иметь мощные ракетные войска, торговать ракетными двигателями и готовыми ракетами со всем миром,
– заметил Гетман.
Майор запаса ВСУ рассказал о ракетных возможностях Украины: смотрите видео
В течение многих лет Россия уничтожала украинскую ракетную промышленность. Но, начиная с 2014 года и по сей день, мы начали возобновлять ракетную программу.
"Мы должны иметь не просто дальнобойные ракеты, а стать одним из лидеров их производства", – подчеркнул Гетьман.
Передача Украине ракет ATACMS: что известно
- Помощник главы Пентагона по вопросам закупок Дуглас Буш отметил, что США готовы передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Это произойдет, когда соответствующее решение примет президент Джо Байден. Он добавил, что к такому ходу событий американская армия готова, уже определено, какие ракеты могут передать Украине.
- О важности получения ATACMS еще раньше говорил президент Владимир Зеленский. Он обсуждал этот вопрос во время визита в США с американскими конгрессменами. Тогда, в частности, говорилось об усилении наших дальнобойных возможностей.
- Ракеты ATACMS относятся к классу "земля – земля", то есть их запускают из реактивных систем залпового огня. Их преимущество в скорости, которая достигает 3600 километров в час. По информации американской прессы, одна ракета может стоить около 1 миллиона долларов.