Сьогодні ведуться активні дії, щоб цю програму довести до логічного завершення, тобто до створення далекобійної ракети. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, зауваживши, що Україна також може переробляти ті ракети, які у нас є.

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Які можливості має Україна

Найважливіше у створенні далекобійної ракети – це не лише її здатність пролетіти тисячі кілометрів. Головне – точність і мінімальне відхилення від цілі. За словами Олексія Гетьмана, виробляти ракети, які літатимуть на далекі відстані, але не потраплятимуть у ціль – немає сенсу.

Проте важливо нагадати про ще одну деталь – Україна мала великі потужності в ракетній галузі. На нашому заводі виготовляли двигуни та фактично ті ракети, якими Росія сьогодні всіх лякає.

Ми одна небагатьох країн, які можуть запускати ракети в космос. Ми мали б мати потужні ракетні війська, торгувати ракетними двигунами й готовими ракетами зі всім світом,

– зауважив Гетьман.

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Упродовж багатьох років Росія знищувала українську ракетну промисловість. Але, починаючи з 2014 року і дотепер, ми почали відновлювати ракетну програму.

"Ми маємо мати не просто далекобійні ракети, а стати одним із лідерів їхнього виробництва", – підкреслив Гетьман.

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