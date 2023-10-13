Сьогодні ведуться активні дії, щоб цю програму довести до логічного завершення, тобто до створення далекобійної ракети. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, зауваживши, що Україна також може переробляти ті ракети, які у нас є.
Дивіться також Вже є зразки українських ракет дальністю 750 – 1000 кілометрів, – ОП
Які можливості має Україна
Найважливіше у створенні далекобійної ракети – це не лише її здатність пролетіти тисячі кілометрів. Головне – точність і мінімальне відхилення від цілі. За словами Олексія Гетьмана, виробляти ракети, які літатимуть на далекі відстані, але не потраплятимуть у ціль – немає сенсу.
Проте важливо нагадати про ще одну деталь – Україна мала великі потужності в ракетній галузі. На нашому заводі виготовляли двигуни та фактично ті ракети, якими Росія сьогодні всіх лякає.
Ми одна небагатьох країн, які можуть запускати ракети в космос. Ми мали б мати потужні ракетні війська, торгувати ракетними двигунами й готовими ракетами зі всім світом,
– зауважив Гетьман.
Майор запасу ЗСУ розповів про ракетні можливості України: дивіться відео
Упродовж багатьох років Росія знищувала українську ракетну промисловість. Але, починаючи з 2014 року і дотепер, ми почали відновлювати ракетну програму.
"Ми маємо мати не просто далекобійні ракети, а стати одним із лідерів їхнього виробництва", – підкреслив Гетьман.
Передача Україні ракет ATACMS: що відомо
- Помічник глави Пентагону з питань закупівель Дуглас Буш зазначив, що США готові передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Це відбудеться тоді, коли відповідне рішення ухвалить президент Джо Байден. Він додав, що до такого перебігу подій американська армія готова, вже визначено, які ракети можуть передати Україні.
- Про важливість отримання ATACMS ще раніше говорив президент Володимир Зеленський. Він обговорював це питання під час візиту до США з американськими конгресменами. Тоді зокрема мовилось про посилення наших далекобійних можливостей.
- Ракети ATACMS належать до класу "земля – земля", тобто їх запускають з реактивних систем залпового вогню. Їхня перевага у швидкості, яка сягає 3 600 кілометрів на годину. За інформацією американської преси, одна ракета може коштувати в межах 1 мільйона доларів.