Дальше все сделаем сами, – у Зеленского объяснили, какое оружие нужно для деблокады Черного моря

Российское вторжение в Украину может привести к голоду далеко за пределами нашей страны. Сейчас Кремль фактически удерживает в заложниках миллионы людей.

Как сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, нельзя торговаться со страной, взявшей в заложники сотни миллионов человек.

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Украина может деблокировать Черное море

Подоляк отметил, что мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого тяжелого оружия для деблокирования Черного моря.

Дальше мы все сделаем сами,

– подчеркнул он.

Агрессия России может вызвать

Военное вторжение России в Украину привело не только к массовому потоку беженцев из страны, гибели наших граждан, разрушению крупных и маленьких населенных пунктов, но по оценкам экспертов может привести к глубочайшему продовольственному кризису в современной истории человечества.

Эксперты Киевской школы экономики подчеркнули, что в целом от поставок зерна из Украины зависят более 400 миллионов человек в мире.

Вооруженная агрессия заблокировав поставки жизненно важного продовольствия от украинских производителей в другие страны, превратила еще 40 миллионов человек в тех, кто страдает от голода в разных регионах мира.

"Когда говорится о рисках продовольственной безопасности, во многих местах существовала угрожающая ситуация. Она резко обострилась из-за агрессии России против Украины, что увеличило на 40 миллионов количество людей, испытывающих нехватку продовольствия", – отметил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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В Эстонии заявили о необходимости ввести корабли НАТО в акваторию Черного моря , чтобы разблокировать работу портов Украины. Обеспечение безопасного торгового судоходства стало бы сильным шагом в поддержку Украины.

Риго Террас считает, что введение кораблей НАТО и кораблей других стран Европы в Черное море для разблокирования украинских портов и обеспечения судоходства стало бы мощным сдерживающим фактором. Он выразил сомнение, что Россия решится атаковать корабли НАТО, сопровождающие гражданские суда, "ведь это приведет к прямому столкновению с НАТО".

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