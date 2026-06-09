Отвечал за критически важное направление: под Москвой ликвидировали полковника Минобороны России

В российской Балашихе, что недалеко от Москвы, в результате взрыва автомобиля погиб полковник Вооруженных сил России Дамир Давыдов. Именно он находился за рулем BMW X3, которую взорвали утром 9 июня.

Давыдов возглавлял управление снабжения ракет и боеприпасов Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России. Об этом пишут росСМИ.

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Что известно о Давыдове?

Давыдов родился в 1969 году. Проживал в Московской области. Стоит заметить, что он принимал непосредственное участие в планировании и организации военного вторжения на территорию Украины 24 февраля 2022 года.

Давыдов отвечал за один из ключевых элементов военной логистики российской армии – обеспечение подразделений ракетным вооружением, артиллерийскими боеприпасами и системами их распределения. В структуре ГРАУ именно это направление является критически важным, ведь определяет темпы и объемы поставок вооружения для боевых действий.

По открытым данным, полковник входил в число офицеров, работающих на стыке центрального аппарата Минобороны России и логистических цепей поставок боеприпасов в военные округа и группировки российских войск. После начала полномасштабной войны роль таких структур существенно возросла, поскольку именно они обеспечивают непрерывное снабжение ракетных ударов и артиллерийских обстрелов.

Его деятельность была связана с организацией распределения ракет и боекомплектов, которые используются как на фронте, так и для нанесения ударов по территории Украины. Именно поэтому должность Давыдова считалась одной из ключевых в системе военного обеспечения российской армии.

Что известно об операции по ликвидации полковника?

Взрыв произошел около 5:30 утра 9 июня в микрорайоне Авиаторов города Балашиха Московской области.

По данным российского Следственного комитета, устройство сработало во время движения автомобиля BMW X3 недалеко от жилого дома на улице Колдунова. После взрыва автомобиль мгновенно вспыхнул.

Очевидцы пытались вытащить водителя из охваченной огнем машины, однако мужчина получил тяжелые ранения и погиб на месте. Российские следователи уже открыли уголовное дело и назначают взрывотехнические экспертизы. Между тем внимание журналистов привлекло место инцидента.

Микрорайон Авиаторов в свое время строили специально для военнослужащих Министерства обороны России, а значительная часть жителей района связана с вооруженными силами.

Примечательно, что это уже не первый подобный случай в этом районе. В ноябре 2025 года менее чем в полукилометре от нынешнего места взрыва был ликвидирован заместитель начальника Генерального штаба России Ярослав Москалик, автомобиль которого также взорвали.

Сейчас обстоятельства операции и лица причастных к ней официально не раскрываются. В то же время гибель офицера, который отвечал за поставки ракет и боеприпасов российской армии, может стать очередным ударом по военной системе обеспечения страны-агрессора.