Россия бьет по Украине новыми дронами "Дань-М": что о них известно

Утром 29 мая россияне атаковали Украину новыми беспилотниками. Они двигались группой с территории оккупированного полуострова.

Как рассказал военный эксперт в области связи, РЭР и РЭБ Сергей Бескрестнов, враг использовал для удара дроны "Дань-М", передает 24 Канал.

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Что известно о "Дань-М"

По словам аналитика, "Дань-М" – это реактивная мишень для тренировки и проверки ПВО, которую Россия переделала в ударный БПЛА.

Он уточнил, что в начале полномасштабного вторжения украинцы таким образом переделовали реактивные БПЛА "Стриж". Впрочем, если наши воины были вынуждены делать это из-за нехватки крылатых ракет и дальнобойных дронов, то у россиян нет такой проблемы. Зачем враг разработал эту модификацию, пока непонятно. Эксперт предположил, что у противника может быть просто большое количество "Дань-М".

В оригинале мишень имеет красный цвет, но в данном случае цвет ее корпуса изменили.

"Дань-М" переделали в ударный дрон / Фото Бескрестнов





Время полета "Дань-М" составляет 25 – 40 минут. Скорость 400 – 750 километров в час. Высота полета до 9 километров.

К слову, серийное производство мишеней "Дань" россияне развернули с 1993 года на Оренбургском производственном объединении "Стрела".

Напомним, что Россия модернизировала свои баллистические ракеты, усложняя работу систем Patriot из-за использования радиолокационных ловушек. Системам Patriot труднее предсказать точку перехвата из-за маневров ракет.