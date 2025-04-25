Родителей тоже убила Россия, сестра – в больнице: кем был 17-летний погибший в результате удара по Киеву
- 17-летний Даниил Худя погиб в результате ракетного удара по Святошинскому району Киева 24 апреля; его тело нашли под завалами дома.
- Родители Даниила также погибли, а младшая сестра была спасена и отправлена в больницу.
- Даниил учился в Киевском авиационном профессиональном колледже на специальности "Авиационная и ракетно-космическая техника".
В результате ракетного удара по Святошинскому району Киева 24 апреля погиб 17-летний Даниил Худя. Его вместе с мамой и папой вытащили из-под завалов дома.
Друзья погибшего подростка рассказали, что до последнего верили, что он жив, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Что известно о гибели Даниила Худя
Так, друзья Даниила с самого утра после ракетного удара ждали новостей о парне и его родителях – Олеге и Виктории. Утром спасатели смогли достать младшую сестру Даниила. Ее отправили в больницу. А сам он трубку не брал и на сообщения не отвечал.
Друзья искали парня, расспрашивали спасателей, волонтеров, полицию – до последнего надеялись, что тот жив, хотя и прошло много времени.
В 17 часов, где-то через пятнадцать минут после того, как к друзьям Дани подошел спасатель и спросил, как тот выглядел, кто-то сказал, что нашли еще одно тело. Родственников пригласили на опознание,
– рассказали журналисты.
Друзья Дани узнали о смерти не сразу – они еще пару минут стояли и смотрели, как спасатели работают на завалах. Потом начались звонки и сообщения в мессенджерах. И улицу покрыл плач. Примерно через час из-под завалов достали родителей Дани. Они также не выжили.
Даниил Худя учился в Киевском авиационном профессиональном колледже по специальности "Авиационная и ракетно-космическая техника". Преподаватель авиационного колледжа Сергей Толстой говорит, что через несколько лет он мог стать авиатором. "Он был нормальным, правильным студентом. Он никогда не был хулиганом", – добавил он.
Один из друзей погибшего парня, Иван, говорит, что Даня был таким человеком, которого он не видел никогда.
Он был всегда на позитиве, постоянно играл с нами в футбол на 185 школе. Он мне даже помогал с работой, потому что работал на Glovo. Но мы уже ничего с этим не сделаем, брат остается в сердечке навсегда. Он всегда с нами..
– говорит он.
Как сообщает hromadske, семья жила на первом этаже дома, в который попала российская баллистическая ракета. Знакомые с семьей рассказали, что папа Даниила был военным – воевал с 2022 года, танкистом. Затем был ранен и проходил реабилитацию.
Утром рядом с местом удара российской ракеты в жилой дом в Святошинском районе Киева обустроили мемориал. Туда люди приносят цветы и игрушки в память о погибших.
Мемориал погибшим в результате удара по дому в Киеве / фото Суспильне