Родителей тоже убила Россия, сестра – в больнице: кем был 17-летний погибший в результате удара по Киеву

В результате ракетного удара по Святошинскому району Киева 24 апреля погиб 17-летний Даниил Худя. Его вместе с мамой и папой вытащили из-под завалов дома.

Друзья погибшего подростка рассказали, что до последнего верили, что он жив, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о гибели Даниила Худя

Так, друзья Даниила с самого утра после ракетного удара ждали новостей о парне и его родителях – Олеге и Виктории. Утром спасатели смогли достать младшую сестру Даниила. Ее отправили в больницу. А сам он трубку не брал и на сообщения не отвечал.

Друзья искали парня, расспрашивали спасателей, волонтеров, полицию – до последнего надеялись, что тот жив, хотя и прошло много времени.

В 17 часов, где-то через пятнадцать минут после того, как к друзьям Дани подошел спасатель и спросил, как тот выглядел, кто-то сказал, что нашли еще одно тело. Родственников пригласили на опознание,

– рассказали журналисты.

Друзья Дани узнали о смерти не сразу – они еще пару минут стояли и смотрели, как спасатели работают на завалах. Потом начались звонки и сообщения в мессенджерах. И улицу покрыл плач. Примерно через час из-под завалов достали родителей Дани. Они также не выжили.

Даниил Худя учился в Киевском авиационном профессиональном колледже по специальности "Авиационная и ракетно-космическая техника". Преподаватель авиационного колледжа Сергей Толстой говорит, что через несколько лет он мог стать авиатором. "Он был нормальным, правильным студентом. Он никогда не был хулиганом", – добавил он.

Один из друзей погибшего парня, Иван, говорит, что Даня был таким человеком, которого он не видел никогда.

Он был всегда на позитиве, постоянно играл с нами в футбол на 185 школе. Он мне даже помогал с работой, потому что работал на Glovo. Но мы уже ничего с этим не сделаем, брат остается в сердечке навсегда. Он всегда с нами..

– говорит он.

Как сообщает hromadske, семья жила на первом этаже дома, в который попала российская баллистическая ракета. Знакомые с семьей рассказали, что папа Даниила был военным – воевал с 2022 года, танкистом. Затем был ранен и проходил реабилитацию.

Утром рядом с местом удара российской ракеты в жилой дом в Святошинском районе Киева обустроили мемориал. Туда люди приносят цветы и игрушки в память о погибших.

Мемориал погибшим в результате удара по дому в Киеве / фото Суспильне