Во Львове торжественно перезахоронили украинского диссидента Даниила Шумука

На поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове 27 декабря торжественно перезахоронили останки Даниила Шумука. Мужчина был выдающимся украинским диссидентом и борцом за независимость Украины.

Одним из инициаторов перезахоронения Шумука стал историк, журналист и сержант 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Вахтанг Кипиани. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский горсовет.

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Что известно о Данииле Шумуке

Украинский диссидент и участник движения сопротивления Даниил Шумук родился в селе Боремщина, что на Волыни, 28 декабря 1914 года. С 16-летнего возраста он участвовал в политической жизни государства, а уже в 1935 году его впервые осудили за участие в подполье.

В первые дни Второй мировой Шумук попал в плен и находился в немецких концлагерях для советских пленных. Однако впоследствии ему удалось сбежать.

В марте 1943 года Даниил присоединился к рядам УПА. Через два года после этого его приговорили к смертной казни, которую впоследствии заменили на 20-летнее заключение.

Шумук был одним из руководителей восстания 1953 года в каторжном лагере № 3. После его освобождения КГБ пыталось завербовать диссидента, однако, он отказался, за что его снова осудили на 10 лет заключения. Всего в тюрьмах Шумук провел более 40 лет своей жизни.

В 1979 году он стал членом-основателем Хельсинской Группы в местах лишения свободы и Украинской Хельсинской Группы в целом. В 1987 году Даниилу Шумуку удалось выехать в Канаду, где он активно занимался написанием книг.

Стоит отметить, что 10 декабря 1987 года он выступал в Овальном кабинете в Вашингтоне во время празднования Дня декларации прав человека.

В 2002 году Шумук вернулся в Украину, а уже 21 мая 2004 года умер в Покровске Донецкой области.

Внучка диссидента, Нина Калач, говорит, что для нее было очень важно перезахоронить останки дедушки. Именно поэтому она обратилась во Львовский горсовет с просьбой перенести прах к месту вечного упокоения его собратьев из УПА и диссидентского движения.