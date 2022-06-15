Дания и Британия проведут в августе специальную донорскую конференцию, – Зеленский
15 июня 2022 , 23:40Читати новину українською
Россияне нанесли Украине очень большой ущерб. Это касается не только экономики – они сравняли с землей многие города и уничтожили многие здания.
Весь цивилизованный мир помогает Украине бороться с русскими оккупантами. Впрочем, победой ВСУ борьба не закончится – нам нужно будет отстроить страну от разрушений, причиненных врагом.
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