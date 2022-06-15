Увесь цивілізований світ допомагає Україні боротися з російськими окупантами. Втім, перемогою ЗСУ боротьба не закінчиться – нам потрібно буде відбудувати країну від руйнувань, яких завдав ворог.

Читайте також Якщо Україні дадуть необхідну зброю, то контрнаступ розгорнемо до вересня, – генерал Марченко

Донорська конференція

Президент України Володимир Зеленський розповів, що наша держава ні на мить не припиняє налагоджувати стосунки з партнерами. Основними пріоритетами у зовнішній політиці наразі є оборона та Європа.

Він поспілкувався з президентом США Джо Байденом та британським прем'єром Борисом Джонсоном. Лідери обговорили подальші кроки для зміцнення української армії та оборони нашої країни.

Зустріч "Рамштайн-3" також пройшла чудово. За її підсумками ЗСУ почули хороші новини – підтримка не лише продовжиться, а й збільшиться.

Маємо, до речі, черговий сигнал, що оборонна підтримка України буде сталою. У межах "Рамштайну" Британія й Данія оголосили про проведення в серпні спеціальної донорської конференції в Копенгагені. Попередньо, залучені 14 держав,

– повідомив Зеленський.

Він додав, що налагодження стосунків з партнерами триватиме та подякував за таку важливу підтримку, яка особливо важлива через складну ситуацію на фронті.

Військова допомога Україні: останні новини

Глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі "Рамштайн" у Брюсселі повідомив про те, що зараз на полі битви в Україні переломний момент. Саме тому він закликав продовжувати активно підтримувати Україну та надавати ЗСУ необхідну зброю. Зокрема, йдеться й про високоточну зброю дальнього ураження та реактивні системи залпового вогню. Шалена вогнева перевага – єдиний козир, який залишився у росіян, і вони його використовують, вбиваючи мирне населення та рівняючи із землею цілі міста.

Як повідомив генерал-майор Марченко, Керченський міст – одна з головних цілей ЗСУ. Нашим героям потрібно відрізати ворога від постачання, і тоді ситуація на фронті зазнає кардинальних змін.

Дивіться відео звернення Зеленського до українців