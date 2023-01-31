Все, что имела: Дания подтвердила передачу Украине САУ Caesar

Международные партнеры продолжают оказывать помощь Украине с оружием. Так, Дания подтвердила, что передала нашему войску все свои САУ Caesar. Рассказываем, сколько их и что этому предшествовало.

Соответствующее заявление озвучила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Одессе, передает 24 Канал. Она состоялась 30 января, когда чиновница прибыла в Украину.

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САУ уже доставлены в Украину

С начала этой войны мы говорили, что поддержим Украину тем, что нужно. И я думаю, что во многом мы доказали, что настоящий друг Украины. Конечно, мы сегодня (30 января – 24 Канал) обсудили танки. Мы только что поставили нашу артиллерийскую систему, но танки тоже необходимы,

– подчеркнула Фредериксен.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский обратился к министру обороны, чтобы тот посодействовал ускорению снабжение 19 таких установок. Заметим, что ровно столько было на балансе Дании. В то же время добавим, что неизвестно, сколько таких САУ уже есть в нашем войске.

Украине нужны также танки

В ходе пресс-конференции обсуждался также вопрос передачи танков. Когда главу государства спросили о боевых машинах, он аккуратно перенаправил вопрос к Фредериксен.

У меня тот же вопрос к вашей премьер-министру. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем получить военную технику,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что наше государство просит у Дании передать танки Leopard 2. Это теперь возможно, ведь Берлин снял ограничения со стран, владеющих немецкими танками. Заметим, что в Дании сейчас 44 таких танка.

Добавим, что Дания – одна из 12 стран, которые в рамках "Рамштайна" согласились передать ВСУ танки Leopard. Вместе с ней соответствующее решение было озвучено Польшей, Германией, Испанией, Нидерландами и другими.

Военная помощь уже едет