Дания отправляет к Балтийскому морю истребители и фрегат из-за России

Дания повышает военную готовность на фоне российских угроз. В Балтийское море переправляют 2 истребителя F-16. Их разместят на датском острове Борнхольм.

Военный потенциал укрепляют, чтобы реагировать на возможные угрозы быстро. Об этом заявил начальник штаба обороны страны Флемминг Лентфер.

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Фрегат и боевой батальон

Дания также подготовит фрегат для усиленного мониторинга датских вод.

Кроме того, будет готов боевой батальон, состоящий из 700 – 800 солдат. Он будет находиться в боевой готовности и участвовать в операциях НАТО. Батальон хотят расположить в городе Слагельсе, это около 90 километров к западу от Копенгагена.

Ситуация с безопасностью в Европе обострилась в результате недопустимого военного давления России на Украину,

– подчеркнули в Минобороны Дании.

Однако, по словам Лентфера, именно для Дании угроза не увеличилась.

Заметим, еще в январе Дания предлагала НАТО направить военно-морской фрегат и четыре истребителя F-16 к Балтийскому морю. Эти меры должны были усилить безопасность региона на фоне вероятной российской агрессии.

Дания может дать Украине оружие и технику

Если Москва решится на вторжение, Дания может предоставить Украине военную технику и оружие.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в конце января назвала ситуацию вокруг Украины самой серьезной со времен Холодной войны. Политик также пригрозила Кремлю санкциями.

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