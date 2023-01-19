Дания передаст Украине 19 артиллерийских установок Caesar

Дания решила направить в Украину 19 артиллерийских установок Caesar французского производства.

Министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен после встречи в Совете по внешней политике подтвердил оказание военной помощи.

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Это очень большая и значительная помощь. Мы были в постоянном контакте с украинцами по поводу артиллерии Caesar, и я рад, что теперь мы получили широкую поддержку датского парламента, чтобы передать ее на борьбу за свободу Украины,

– отметил министр.

Правительство решило передать все 19 гаубиц Caesar, которые были предварительно заказаны во Франции. По словам министра обороны, это решение поддержал весь Совет внешней политики.

О том, что Украина получит 19 гаубиц сообщил также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Как обычно, он "зашифровал" сообщение в эмодже.

Дания предстала перед дилеммой

Запрос Украины поставил датских политиков перед дилеммой, поскольку система вооружений также важна для датской обороны для создания 1-й бригады численностью 4 тысяч человек, которую Дания пообещала НАТО.

Передача гаубиц будет включать в себя пакет обучения и образовательных программ для украинских военных.

Датское оборонное ведомство приобрело 15 артиллерийских систем, которые были переданы в 2020 году, а также еще 4, поставки которых запланированы на 2023 год.

Справка. Самоходная артиллерийская установка "Цезарь" (Caesar) – это очень "свежая" разработка французской компании Nexter. Первые машины этой серии были предоставлены французской армии в 2002 году на базе автомобиля Unimog, а с 2011 года они производились на колесном шасси Renault Sherpa 10 (6×6).

Среди преимуществ САУ – высокая мобильность, значительная дальность стрельбы, низкие эксплуатационные расходы. Стоимость САУ Caesar – от 2,9 до 5,2 млн. долларов США.

Заметим, что ранее Дания сообщила о выделении почти 43 миллиона долларов финансовой помощи ВСУ.