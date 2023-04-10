Танки Leopard и гаубицы Caesar: Дания анонсировала хороший подарок для ВСУ

Скоро в Украину прибудут "подарки" от Дании для ВСУ, в том числе танки Leopard и гаубицы Caesar. Вместе с ними в Украину приедут обученные за границей экипажи.

Об этом во время брифинга министра обороны Украины Алексея Резникова и исполняющего обязанности министра обороны Королевства Дания Троэлса Лунда Поульсена рассказал представитель датского ведомства.

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Когда в Украину прибудут гаубицы и танки

Наши артиллеристы уже тренируются работать на Ceasar. Также скоро вы услышите, как в Украине рычат танки с датским акцентом,

– сообщил министр обороны Украины.

Дания надеется поставить в Украину системы Ceasar в следующем месяце. Поставку танков Leopard 1 надеются начать к лету.

Мы надеемся, что артиллерийские системы Ceasar мы поставим в Украину в следующем месяце. В настоящее время они находятся на тренировочных полигонах в Дании. Относительно танков Leopard 1. Еще два месяца назад Дания подписала соглашение с Германией. Надеемся, что мы начнем поставки танков к лету,

– сказал Поульсен.

По словам Троэлса Лунда Поульсена, всего в Украину будет возможно поставить около 100 танков Leopard 1.

И сможем обсуждать поставки Leopard 2, которых у Дании не очень много. Будем рассматривать другие возможные пути передачи,

– уточнил он.

Он также добавил, что важно, чтобы украинские специалисты имели возможность обслуживать и ремонтировать это вооружение перед тем, как оно прибудет в Украину. И это будет проработано.

Украина приглашает к себе иностранных специалистов и пилотов

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил иностранным специалистам, которые желают и умеют обслуживать эту технику, имеют соответствующие разрешения и доступ к документам, приехать работать в Украину.

Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы принять участие (в войне), иностранный легион готов открыть дверь,

– добавил Резников.