Дания отправила Украине 2,7 тысячи противотанковых гранатометов М72
2 марта 2022 , 12:45Читати новину українською
Источник:Defence Blog
Вооруженные силы Украины получили последнюю партию из 2,7 тысячи одноразовых противотанковых гранатометов M72 EC LAW. Их отправила Дания.
Об этом сообщило Министерство обороны Дании на своей странице в твиттере. Помощь уже прибыла в Украину.
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Вчера в Украину привезли последнюю партию из 2700 противотанковых средств M72 EC LAW, и датские С-130 Hercules вернулись на свою базу, – пишут в публикации.
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