Дания выделила новый пакет военной помощи Украине на 140 миллионов: что он предполагает

В Минобороны Дании заявили о предоставлении Украине нового мощного пакета помощи в 140 миллионов долларов. Он среди прочего включает ракеты для нашей ПВО, пулеметы и противотанковые мины.

В Министерстве обороны Дании заявили о создании так называемого "Украинского фонда", который позволит Копенгагену и дальше мощно поддерживать Киев.

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Что известно о новой помощи от Дании

Я очень рад, что большинство в парламенте Дании объединяется, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу. Это большой пакет пожертвований в 1 миллиард датских крон (свыше 140 миллионов долларов – 24 Канал), который мы присылаем Украине,

– заявил исполняющий обязанности министра обороны.

Троэлс Лунд Поульсен отметил, что у Украины не хватает боеприпасов, поэтому пакет пожертвований содержит материалы, которые Украина конкретно очень просила.

В Минобороны Дании заявили, что в пакет войдут:

боеприпасы для пистолетов калибра 5,56 миллиметра;

крупнокалиберные пулеметы калибра 12,7 миллиметра;

большее количество противотанковых мин;

средства для артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров;

дополнительные ракеты для ПВО;

роботы обезвреживания бомб – 21 штука;

закупка нелетальных материалов через НАТО на сумму около 100 миллионов датских крон;

15 военных генераторов;

8 000 головных уборов и 15 000 комплектов от дождя;

9 мобильных мастерских для ремонта военной техники;

6 ангарных палаток.

В Украине поблагодарили Данию

Спасибо парламенту Дании, правительству и народу Дании за создание Фонда поддержки Украины. 7 миллиардов датских крон на военную, гуманитарную и экономическую поддержку поможет нам в эти трудные времена,

– заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Следует заметить, что глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что Европа столкнулась с тем, что европейские ценности и принципы уже нельзя воспринимать просто как должное – их нужно защищать, за них нужно бороться.

И цивилизованные страны рядом с нами в этой борьбе. Успех напрямую зависит от поддержки наших партнеров, от европейской перспективы Украины. И мы искренне благодарны за всю помощь,

– добавила Шуляк.

Как Дания помогает Украине: коротко