Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал правоохранителей, как можно быстрее расследовать махинации в оборонном секторе пятого президента Петра Порошенко и его окружения. Он подчеркнул, что расследование должно состояться быстро и прозрачно.

Как сказал Гетманцев в комментарии 24 каналу, "кража на войне и на смертях солдат – это самое страшное преступление, которое может быть совершено любым человеком".

Важно Обвинительный акт в отношении Гладковского-младшего направили в суд

Гетманцев вспомнил резонансное расследование журналистов, которые разоблачили коррупционные схемы в оборонной сфере. Говорится о:

Истории Гладковских-Свинарчуков, когда продукция для ВСУ закупалась по завышенным ценам , и в этом направлении принимали участие предприятия, связанные с президентом Петром Порошенко.

, и в этом направлении принимали участие предприятия, связанные с президентом Петром Порошенко. Или возьмем Ленинскую Кузню, напомнил Гетманцев. Тогда в СМИ были расследования о том, что двигатели для наших кораблей и сами корабли ремонтировались по завышенным ценам.

Вспомним завод "Богдан", который поставлял по завышенным на 66% ценам транспортные средства для нашей армии.



Это не укладывается в голове нормального человека – как можно зарабатывать на святом. Призываю правоохранительные органы как можно скорее разобраться, расследовать и передать дела в суд,

– подчеркнул Даниил Гетманцев.

Интересно! Правоохранительные органы начали расследование по делу о хищениях в обороне еще в 2019 году, однако в розыск Гладковского-младшего объявили лишь 22 апреля 2021 года. Все из-за того, что он не появлялся на допросы.