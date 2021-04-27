Кража на войне– самое страшное преступление,– Гетманцев требует расследовать коррупцию в обороне
Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал правоохранителей, как можно быстрее расследовать махинации в оборонном секторе пятого президента Петра Порошенко и его окружения. Он подчеркнул, что расследование должно состояться быстро и прозрачно.
Источник:24 канал
Как сказал Гетманцев в комментарии 24 каналу, "кража на войне и на смертях солдат – это самое страшное преступление, которое может быть совершено любым человеком".
Важно Обвинительный акт в отношении Гладковского-младшего направили в суд
Гетманцев вспомнил резонансное расследование журналистов, которые разоблачили коррупционные схемы в оборонной сфере. Говорится о:
- Истории Гладковских-Свинарчуков, когда продукция для ВСУ закупалась по завышенным ценам, и в этом направлении принимали участие предприятия, связанные с президентом Петром Порошенко.
- Или возьмем Ленинскую Кузню, напомнил Гетманцев. Тогда в СМИ были расследования о том, что двигатели для наших кораблей и сами корабли ремонтировались по завышенным ценам.
- Вспомним завод "Богдан", который поставлял по завышенным на 66% ценам транспортные средства для нашей армии.
Это не укладывается в голове нормального человека – как можно зарабатывать на святом. Призываю правоохранительные органы как можно скорее разобраться, расследовать и передать дела в суд,
– подчеркнул Даниил Гетманцев.
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