Крадіжка на війні – найстрашніший злочин, – Гетманцев вимагає розслідувати корупцію в оборонці
Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав правоохоронців якнайшвидше розслідувати махінації в оборонному секторі п'ятого президента Петра Порошенка та його оточення. Він підкреслив, що розслідування має відбутися швидко та прозоро.
Джерело:24 канал
Як сказав Гетманцев у коментарі 24 каналу, "крадіжка на війні та на смертях солдатів – це найстрашніший злочин, який може бути вчинений будь-якою людиною".
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Гетманцев згадав резонансне розслідування журналістів, які викрили корупційні схеми в оборонній сфері. Мовиться про:
- Історію Гладковських – Свинарчуків, коли продукція для ЗСУ закуповувалася за завищеними цінами, і в цьому напряму брали участь підприємства, пов'язані з президентом Петром Порошенком.
- Або візьмемо Ленінську Кузню, нагадав Гетманцев. Тоді у ЗМІ були розслідування про те, що двигуни для наших кораблів і самі кораблі ремонтувалися за завищеними цінами.
- Згадаємо завод "Богдан", який постачав за завищеними на 66% цінами транспортні засоби для нашої армії.
Це не вкладається в голові нормальної людини – як можна заробляти на святому. Закликаю правоохоронні органи якомога швидше розібратися, розслідувати й передати справи до суду,
– наголосив Данило Гетманцев.
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