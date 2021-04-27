Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав правоохоронців якнайшвидше розслідувати махінації в оборонному секторі п'ятого президента Петра Порошенка та його оточення. Він підкреслив, що розслідування має відбутися швидко та прозоро.

Як сказав Гетманцев у коментарі 24 каналу, "крадіжка на війні та на смертях солдатів – це найстрашніший злочин, який може бути вчинений будь-якою людиною".

Важливо Обвинувальний акт щодо Гладковського-молодшого скерували до суду

Гетманцев згадав резонансне розслідування журналістів, які викрили корупційні схеми в оборонній сфері. Мовиться про:

Історію Гладковських – Свинарчуків, коли продукція для ЗСУ закуповувалася за завищеними цінами , і в цьому напряму брали участь підприємства, пов'язані з президентом Петром Порошенком.

, і в цьому напряму брали участь підприємства, пов'язані з президентом Петром Порошенком. Або візьмемо Ленінську Кузню, нагадав Гетманцев. Тоді у ЗМІ були розслідування про те, що двигуни для наших кораблів і самі кораблі ремонтувалися за завищеними цінами.

Згадаємо завод "Богдан", який постачав за завищеними на 66% цінами транспортні засоби для нашої армії.

Це не вкладається в голові нормальної людини – як можна заробляти на святому. Закликаю правоохоронні органи якомога швидше розібратися, розслідувати й передати справи до суду,

– наголосив Данило Гетманцев.

Цікаво! Правоохоронні органи почали розслідування у справі про розкрадання в оборонці ще у 2019 році, однак у розшук Гладковського-молодшого оголосили лише 22 квітня 2021 року. Все через те, що він не з'являвся на допити.