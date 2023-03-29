"Украинский рой имени Руста": ВСУ могут получить ударные БПЛА с дальностью 3 000 километров
Источник:Алексей Данилов
На вооружении сил обороны могут появиться ударные беспилотники с дальностью полета более 3 тысяч километров.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, опубликовав интересное знаменитое фото с прямым намеком.
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"Украинский рой" "имени Матиаса Руста" – десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 километров,
– отметил Алексей Данилов.
Почему "украинский рой" имени "Матиаса Руста"
Данилов опубликовал фотографию с самолетом немецкого пилота Матиаса Руста, который в 1987 году, незадолго до развала СССР, пролетел более тысячи километров, обошел системы противовоздушной обороны и приземлился на Красной площади в Москве.
"1987 год, Красная площадь, Москва, самолет, Руст", – добавил секретарь СНБО.
Знаменитое фото с самолетом Матиаса Руста, пролетевшим на одноместном самолете в Москву
Кстати, недавно Украина сформировала первые три ударные роты беспилотников, они уже готовы к бою.