"Украинский рой имени Руста": ВСУ могут получить ударные БПЛА с дальностью 3 000 километров

На вооружении сил обороны могут появиться ударные беспилотники с дальностью полета более 3 тысяч километров.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, опубликовав интересное знаменитое фото с прямым намеком.

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"Украинский рой" "имени Матиаса Руста" – десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 километров,

– отметил Алексей Данилов.

Почему "украинский рой" имени "Матиаса Руста"

Данилов опубликовал фотографию с самолетом немецкого пилота Матиаса Руста, который в 1987 году, незадолго до развала СССР, пролетел более тысячи километров, обошел системы противовоздушной обороны и приземлился на Красной площади в Москве.

"1987 год, Красная площадь, Москва, самолет, Руст", – добавил секретарь СНБО.



Знаменитое фото с самолетом Матиаса Руста, пролетевшим на одноместном самолете в Москву

Руст – пилот-любитель из Германии, который 18-летним пролетел на "Сессе" из Гамбурга через Рейкьявик и Хельсинки в Москву и 28 мая 1987 года, как раз в День пограничных войск СССР. Беспрепятственно преодолев более тысячи километров, сел в Москве. Его судили в советском суде за "хулиганство" и посадили на 4 года. В 1988 году Руст вышел по амнистии, в Германии его лишили лицензии пилота.

Кстати, недавно Украина сформировала первые три ударные роты беспилотников, они уже готовы к бою.