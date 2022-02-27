Данилов говорит, что враг хочет осадить Харьков

27 февраля 2022 , 10:34
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Источник:

фейсбук Алексея Данилова

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о ситуации на фронте по состоянию на утро 27 февраля. По словам чиновника, днем бойцы ВСУ и ТРО будут зачищать Киев от вражеских группировок.

На протяжении всех четырех дней Национального сопротивления окупанты понесли большие потери. Это касается техники и живой силы.

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На Юге Украины бойцы ВСУ дают отпор попыткам десантирования окупантов.

Под Харьковом продолжаются тяжелые бои

  • По словам Данилова, враги собираются осадить Харьков, однако им пока это не удается.
  • За сутки 26 февраля окупанты понесли серьезные потери. Бойцы ВСУ уничтожили много техники и личного состава окупантов.
  • Тем не менее, утром 27 февраля россияне начали забрасывать в Харьков ДРГ. По состоянию на 10:00 большинство врагов уже уничтожено. Продолжаются бои.

Президент Украины, Правительство, центральные органы исполнительной власти находятся в столице – работают над организацией отпора российскому вторжению. Ситуация напряженная, но хочу, чтобы вы знали – с каждым днем ​​нашего Национального сопротивления мы крепнем! Запад ввел смертельные для российской экономики санкции, набросив финансовую петлю на шею кремлевскому режиму, и начинает постепенно ее затягивать,
– отметил Данилов.

Что происходит на фронте

  • В ночь на 27 февраля российские захватчики не смогли продвинуться ни в одном из направлений.
  • Украинские военные уничтожили вражескую армию, пытавшуюся наступать на Харьков, однако утром в город ворвалось некоторое количество легкой техники. Ее частично уничтожили.
  • В Киеве бойцы ТРО и ВСУ обезвредили несколько ВРГ.

По данным мэра Новой Каховки, окупанты полностью контролируют город и дамбу, которая перекрывает воду в Крым.

Автор: Олексій Чибісов