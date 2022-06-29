Данилов назвал "объявлением энергетической войны" резкое сокращение поставок газа в Европу

Россия решила прибегнуть к шантажу стран Европы, резко сократив поставки газа. В Украине считают, что таким образом в Кремле пытаются давить на ЕС относительно помощи нашему государству в войне.

Накануне стало известно, что Россия резко сократила поставки газа в Европу через газопровод "Северный поток". Речь идет о сокращении на около 40%. Если раньше "Газпром" обеспечивал транспортировку 167 миллионов кубометров газа в сутки, то сейчас сократил этот показатель до 100 миллионов.

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Традиционно Россия повелась и в том, что в этих проблемах не взяла на себя соответствие, а обвинила в седьмом других. На этот раз компанию Siemens Energy, которая якобы не смогла вовремя вернуть взятые на ремонт газоперекачивающие установки. Кроме этого, выявили технические неисправности двигателей. Немецкая компания все обвинения отвергла.

"Резкое (до 40%) сокращение поставок российского газа в Европу – это объявление энергетической войны, попытка набросить экономическую удавку на ЕС с требованием снятия санкций", – отреагировал на это событие секретарь СНБО Алексей Данилов.

С ним согласны и другие эксперты. Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии 24 канала заявил, что российский диктатор Владимир Путин таким образом решил пойти в ва-банк. И ради этого даже пожертвовать репутацией страны и потерять доходы.

Ведь европейская экономика довольно зависима от поставок российских энергоресурсов. Следовательно, сокращение поставок российского газа может привести к падению экономики и росту цен, в том числе на отопление для европейцев. А это может вызвать волну негодования.

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В то же время Алексей Данилов отметил, что Россия не изучила неудачные уроки своего предшественника – нацистской Германии. Да тоже хотела воевать на два фронта. Вот только эта война закончилась для нее крахом.

"Война на два фронта – всегда путь к поражению, Путин должен брать уроки у своих нацистских учителей", – отметил Алексей Данилов.

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